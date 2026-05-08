İngiltere Championship play-off yarı final heyecanı başlıyor. Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig yolundaki kritik mücadelede Millwall’u konuk edecek. Karşılaşmanın yayın bilgileri ve maç saati futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Hull City-Millwall maçı hangi kanalda, nereden izlenir? İşte, şifresiz maç yayın bilgileri...

Championship’i play-off hattında tamamlayan Hull City, sezonun en kritik maçlarından birine çıkıyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi, Premier Lig hedefi doğrultusunda yarı final ilk maçında Millwall ile karşı karşıya gelecek.

HULL CİTY-MİLLWALL MAÇI HANGİ KANALDA?

Hull City ile Millwall arasında oynanacak Championship play-off yarı final ilk maçı TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler kritik mücadeleyi şifresiz olarak takip edebilecek. Karşılaşmanın aynı zamanda dijital platform Exxen üzerinden de yayınlanması bekleniyor.

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’nin Premier Lig yolundaki mücadelesi Türkiye’de de büyük ilgi görüyor. TV8 yayın akışında yapılan değişiklikle birlikte karşılaşma prime time kuşağında ekranlara gelecek. Maç öncesinde ise takımların son durumları ve play-off eşleşmeleri değerlendirilecek.

HULL CİTY-MİLLWALL MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Championship play-off mücadelesini izlemek isteyen futbolseverler karşılaşmayı TV8 ekranlarından canlı olarak takip edebilecek. İngiltere Championship play-off karşılaşmaları özellikle Premier Lig’e yükselecek son takımın belirlenmesi açısından büyük önem taşıyor. Hull City taraftarları da sosyal medya üzerinden maçla ilgili yayın bilgileri ve canlı izleme seçeneklerini araştırmayı sürdürüyor.

HULL CİTY-MİLLWALL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hull City - Millwall Championship play-off yarı final ilk karşılaşması 8 Mayıs 2026 Cuma günü oynanacak. Mücadele Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak. Karşılaşmaya Hull City’nin sahası MKM Stadyumu ev sahipliği yapacak.

İki maç üzerinden oynanacak yarı final eşleşmesinin rövanşı ise 11 Mayıs tarihinde yapılacak. Tur atlayan ekip Wembley’de oynanacak finalde Premier Lig bileti için sahaya çıkacak.

