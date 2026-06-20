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Tokat'ta ikinci el otomobil satın alan Kadir Yazar, araca gelen ödeme bildirimini vergi borcu sanarak yatırdıktan sonra dekontu incelediğinde hayatının şokunu yaşadı. Noterdeki devir işlemleri sırasında sistemde hiçbir borç görünmemesine rağmen, aracın kendisinden üç önceki sahibine ait 2024 yılından kalma trafik cezasını bin 300 lira gecikme faiziyle birlikte ödediğini fark eden talihsiz vatandaş, parasının iadesi için itiraz dilekçesi vererek yetkililere başvurdu.

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