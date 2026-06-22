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Gaziantep - Nizip D-400 karayolunda, akan yoğun trafiğe aldırmadan kullandığı motosikletin üzerine boylu boyunca uzanarak ilerleyen bir sürücü, hem kendi can güvenliğini hem de trafikteki diğer araç sürücülerini büyük bir tehlikeye attı. Akılalmaz hareketleriyle kuralları tamamen hiçe sayan ve adeta ölüme meydan okuyan sürücünün yürekleri ağza getiren bu sorumsuz anları, o esnada aynı güzergahta ilerleyen bir başka vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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