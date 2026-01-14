Kaydet

İstanbul Büyükçekmece’nin Dizdariye Mahallesi’nde bulunan İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde meydana gelen hırsızlık olayı, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kuruma vatandaş kılığında giren A.K. isimli şahıs, bankonun üzerinde duran bir cep telefonunu el çabukluğuyla alarak kayıplara karıştı. Telefonunun çalındığını fark eden mağdurun şikayeti üzerine harekete geçen Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kamera kayıtlarından şüphelinin kimliğini tespit etti. Daha önceden de suç kaydı bulunduğu belirlenen A.K., polis ekiplerinin düzenlediği çalışmayla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlının hırsızlık yaptığı o anlar, kameralar tarafından anbean görüntülendi.

Haberle İlgili Daha Fazlası