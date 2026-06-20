Kaydet

Manisa'nın Soma ilçesinde YKS'ye girmek için geldiği okulda kimliğini kaybettiğini fark eden bir öğrenci, çevredeki velilerin de seferber olmasıyla aradığı kimliğine kapıların kapanmasına sadece bir dakika kala ulaştı. Saat 09.59'da kimliğine kavuşarak adeta maratoncuları aratmayan bir hızla koşan ve çevredekilerin alkışları eşliğinde son anda sınav salonuna girmeyi başaran öğrencinin saniyelerle imtihanı okul bahçesinde büyük bir heyecana sahne oldu.

Haberle İlgili Daha Fazlası