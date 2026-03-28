Yalova’nın Paşakent Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, arazide bulunan bir vatandaş ve yanındaki büyükbaş hayvan bataklık alana girerek mahsur kaldı. Kendi imkanlarıyla kurtulmayı başaramayan vatandaşın durumu bildirmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi bölgeye acil yardım ekiplerini sevk etti. İhbarın ardından olay yerine kısa sürede ulaşan AFAD ekipleri, operasyon kapsamında 2 arazi aracı ve bataklık zeminlerde hareket kabiliyeti yüksek olan 1 adet 8x8 amfibi paletli aracı devreye soktu. Toplamda 5 personelin katıldığı ve titizlikle yürütülen kurtarma çalışması saatlerce sürdü. Ekiplerin yoğun çabası sonucunda hem mahsur kalan vatandaş hem de büyükbaş hayvan, saplandıkları bataklıktan güvenli bir şekilde çıkarıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen vatandaş ve hayvanı, operasyonun ardından güvenli bölgeye ulaştırıldı. AFAD ekiplerinin zorlu arazi şartlarında ve teknik imkanlarını kullanarak gerçekleştirdiği bu başarılı tahliye çalışması bölge sakinleri tarafından takdirle karşılandı.

