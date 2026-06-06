Jhon Duran'a polis müdahalesi: Partilerle başını belaya soktu
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Jhon Duran, tatil için gittiği Kolombiya'da bu kez saha dışındaki olayla gündeme geldi. Çiftliğinde düzenlediği yüksek sesli partiler nedeniyle komşularının tepkisini çeken genç futbolcu, yapılan şikayetler sonrası kapısına gelen polis ekiplerinin uyarısıyla karşı karşıya kaldı.
- Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Al Nassr'dan Zenit'e kiralanan 22 yaşındaki Duran, sezon sonunda tatil için ülkesine gitti.
- Antioquia bölgesindeki çiftliğinde verdiği yüksek sesli partiler komşularını rahatsız etti.
- Mahalle sakinlerinin müziğin sesini kısma talepleri karşılıksız kalınca polis çağrıldı.
- Polis ekiplerinin uyarısı üzerine müziğin sesinin kısıldığı belirtildi.
- Bir bölge sakini, aşırı gürültü nedeniyle uyuyamadıklarını ifade etti.
Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Fenerbahçe forması giyen Kolombiyalı futbolcu Jhon Duran'ın, tatilini geçirdiği ülkesindeki çiftliğinde verdiği partiler nedeniyle komşuları tarafından polise şikayet edildiği bildirildi. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Al Nassr'dan Rus ekibi Zenit'e kiralanan ve Kolombiya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer almayan 22 yaşındaki oyuncu, sezonun tamamlanmasının ardından tatil için ülkesine gitti.
DÜZENLEDİĞİ PARTİLER KOMŞULARI RAHATSIZ ETTİ
Kolombiya basınından El Colombiano'nun haberine göre; Antioquia bölgesindeki Llanogrande semtinde tatil yapan Duran, Prado Verde mahallesindeki çiftliğinde düzenlediği partiler sebebiyle çevredeki sakinlerin tepkisiyle karşılaştı. Haberde, yaklaşık iki haftadır devam eden organizasyonlardaki yüksek sesli müzik nedeniyle mahalle sakinlerinin futbolcuyla iletişime geçerek müziğin sesini kısmasını talep ettiği ifade edildi.
POLİSLER KAPISINA GELDİ
Bu taleplerin karşılıksız kalması üzerine komşuların durumu polis ekiplerine bildirdiği aktarıldı. Şikayet üzerine futbolcunun kapısına giden polis ekiplerinin uyarısının ardından müziğin sesinin kısıldığı belirtildi.
Konuyla ilgili yerel basına konuşan ve ismini vermek istemeyen bir bölge sakini, "Gürültü gerçekten dayanılmaz. Aşırı gürültü yüzünden uyuyamıyoruz. Polisin bir şeyler yapmasını ve bu durumu ciddiye almasını umuyoruz." açıklamasını yaptı.