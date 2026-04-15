Yalova'nın Kafeler Sokağı olarak bilinen Barış Sokak'ta genç bir kızın fotoğrafını izinsiz olarak çektiği iddia edilen şahıs, genç kızın durumu fark edip yardım istemesi üzerine bölgedeki gençler tarafından kovalanarak 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda yakalandı ve vatandaşlardan meydan dayağı yedi. Diğer vatandaşların araya girmesiyle kalabalığın elinden alınan şüpheli, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınırken, darbedilen şahsın bu sırada telefonundan çektiği fotoğraf ve videoları silmeye çalıştığı ileri sürüldü. Ekiplerin telefonuna el koyduğu zanlı, ilk müdahale ve tedavi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, şahsın tedavisinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

