İstanbul'un Ümraniye ilçesi Atatürk Mahallesi Halide Edip Adıvar Sokak üzerinde meydana gelen trafik kazasında, yokuş aşağı ilerleyen bir otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atmasıyla 3 kişi yaralandı. Seyir halindeyken savrulan ve yol ortasında ters dönerek durabilen aracı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerinde sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle sokak üzerinde kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, polis ekipleri çevre güvenliğini sağlayarak olayla ilgili inceleme başlattı. Takla atan aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.

