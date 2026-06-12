Yol kesip tekme tokat birbirlerine girdiler! Ankara'daki husumet kavgası kamerada
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grubun yol kesme tartışmasıyla başlayan ve tekmeli yumruklu kavgaya dönüşen şiddet dolu o anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Sokak ortasında birbirine giren şahısların görüntülerinin ardından harekete geçen emniyet ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda, olaya karıştığı tespit edilen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
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