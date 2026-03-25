Kaydet

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre iki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden sözlü bir tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle tansiyon yükselirken, taraflardan biri aracını diğer otomobilin önüne kırarak yolu kesti. Araçlarından inen saldırganlar, karşı taraftaki sürücüyü ve yolcu koltuğunda oturan kişiyi zorla aşağı indirerek tekme tokat darp etmeye başladı. Çevredeki vatandaşların büyük bir korku ve şaşkınlıkla izlediği o anlarda, kavgaya dahil olan bir şahsın tartıştığı kişilere uçan tekme atarak saldırdığı anlar dikkat çekti. Yaşanan bu şiddet dolu dakikalar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde saldırganların araçtakileri darp ettikten sonra otomobillerine binerek olay yerinden hızla uzaklaştığı görülürken, mağdur tarafın şikayeti üzerine emniyet güçleri saldırganların kimliklerini tespit etmek ve gerekli adli işlemleri başlatmak amacıyla bölgedeki güvenlik kameralarını inceleme altına aldı.

