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10 gün önce terfi almış... Şehit Üsteğmen Ömer Fatih Ayar son yolculuğuna uğurlandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
10 gün önce terfi almış... Şehit Üsteğmen Ömer Fatih Ayar son yolculuğuna uğurlandı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Tunceli ve Kuzey Irak'tan gelen peş peşe acı haberlerle yasa boğuldu. Tunceli'de 4 askerin devrilen araçta şehit düşmesinin ardından Gara'da Üsteğmen Ömer Fatih Ayar PKK terör örgütüyle sıcak çatışmada şehit düştü. 10 gün önce Üsteğmen rütbesine yükseldiği öğrenilen Ömer Fatih Ayar bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Tunceli'de askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 askerimizin şehit düşmesinin ardından bir acı haber de Kuzey Irak'tan gelmişti. Gara bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan sıcak temasta Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın şehit oldu.

Şehit Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar memleketi Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı.

BABA EVİNDE HELALLİK İSTENDİ

Askeri uçaktan indirilen şehidin cenazesi omuzlar üzerinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracına konularak, Sürmene ilçesine bağlı Yemişli Mahallesi'ne baba evine getirildi. Evinin önünde helallik alınmasının ardından Sünmene Devlet Hastanesi'ne kaldırılan şehidin naaşı bugün son yolculuğuna uğurlanmak için Köprübaşı ilçesine getirildi. 

10 gün önce terfi almış... Şehit Üsteğmen Ömer Fatih Ayar son yolculuğuna uğurlandı - 1. Resim

10 GÜN ÖNCE TERFİ ALDI

10 gün önce Teğmen iken terfi alarak Üsteğmen olan şehit Ayar'ın son yolculuğunda fotoğrafını kardeşi Ahmet Ayar taşıdı. 

10 gün önce terfi almış... Şehit Üsteğmen Ömer Fatih Ayar son yolculuğuna uğurlandı - 2. Resim

İlçedeki Milli Eğitim Binası önünde ikinci namazına müteakip kılınan cenaze namazına Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Adil Karaismailoğlu ve Vehbi Koç, Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, Trabzon Emniyet Müdürü Murat Esertürk, şehidin babası Ali Yılmaz, ağabeyi Üsteğmen Hasan Kürşat Ayar, kardeşleri, yakınları ile yüzlerce vatandaş katıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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