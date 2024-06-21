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10 yıl hapis cezası var! Firari adam çorap çuvalları arasında yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aydın'ın Efeler ilçesinde hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari adam, saklandığı evin çatı katında bulunan çorap çuvalları arasında yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan polis ekipleri, gerçekleştirdikleri başarılı çalışmalara bir yenisini daha ekledi.

KESİNLEŞMİŞ 10 YIL HAPİS CEZASI VAR

1 Mayıs tarihinde Aydın Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden ve 'hırsızlık ve hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan F.D.'nin evine operasyon düzenlendi.

10 yıl hapis cezası var! Firari adam çorap çuvalları arasında yakalandı - 1. Resim

YENİDEN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Cezaevi firarisi, ikametin çatı katında polis ekipleri tarafından gizlendiği çorap çuvalları arasında yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.D., çıkartıldığı adi makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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