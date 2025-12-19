“İstanbul’a ne zaman kar yağacak?” sorusunun cevabı merakla beklenirken açıklamalar peş peşe sıralandı. En son 2026 yılında uzun süreli etkisini gösteren kar yağışının İstanbul’da yılbaşından sonra etkili olması bekleniyor. Yılbaşında kar yağışı ‘sürpriz’ olarak değerlendirilirken, uzun süreli bir kar yağışı olursa 10 yıl sonra bir ilk yaşanacak.

Hava sıcaklığının düşmesinin ardından Türkiye’nin farklı noktalarında etkisini gösteren kar yağışının İstanbul’da ne zaman etkisini göstereceği merak edilirken, açıklamalar peş peşe geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava durumu raporuna göre yılın son haftalarında İstanbul’da kar yağışı beklenmiyor. Son 5 günlük raporda İstanbul’da sisli ve bulutlu havanın etkili olacağı işaret edildi.

10 yıl sonra bir ilk! İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Tarihler sıralandı

NE ZAMAN YAĞACAK?

“İstanbul’da ne zaman kar yağacak?”, “İstanbul’da kar yağacak mı?” sorularının cevabı merakla beklenirken, Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen’in açıklaması dikkat çekti.

Canlı yayında konuşan Şen, İstanbul’da yıl sonuna kadar kar yağışı beklenmediğini, kar yağışının 2026’da etkisini gösterebileceğini söyledi.

10 yıl sonra bir ilk! İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Tarihler sıralandı

“YILBAŞINDAN SONRA OLACAK”

Şen, soğuk havanın etkisinin süreceğini ifade ederek “Marmara'yı da etkileyeceği gibi görünüyor ama kar yağışı benim tahminimle göre yılbaşından sonra olacak İstanbul'a. Yılbaşında olursa sürpriz olur” dedi.

10 yıl sonra bir ilk! İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Tarihler sıralandı

40 GÜNLÜK DEĞİŞİM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, yurt genelindeki asıl hava değişimi 22 Aralık Pazartesi günü yaşanacak. Yaklaşık 40 gün sürecek bir zemheri dönemi başlayacak. 17–18 derece seviyelerinde olan sıcaklıklar kısa sürede 4–5 dereceye kadar düşecek.

20 Aralık Cumartesi günü yurt genelinde kısa süreliğine güneşli ve görece ılık bir hava etkisini gösterecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte sakin bir hava bekleniyor. 21 Aralık Pazar günü ise Ege ve Batı Akdeniz üzerinden yurda giriş yapacak gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini gösterecek.

10 yıl sonra bir ilk! İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Tarihler sıralandı

10 YIL SONRA BİR İLK

Öte yandan Hava Forum’un yaptığı değerlendirmeye göre ise kar yağışı İstanbul’da yılbaşında etkili olacak. Bunun 10 yıl aradan sonra İstanbul’da uzun süreli ilk kar yağışının olması bekleniyor.

İstanbul'da en son kar yağışı 30 Kasım 2016'da görülmüştü. Kar yağışı ile Kartal Uğur Mumcu ve Yakacık mahallelerinin yüksek kesimleri ile Aydos Ormanı civarında etkisini göstermişti. Ardından 20 Kasım 2023 yılında da Pendik, Ümraniye, Beykoz, Üsküdar, Kartal, Silivri, Çatalca, Başakşehir gibi bölgelerinin yüksek kesimlerinde kısa süreli kar yağışı etkili olmuştu.

Son yoğun kar yağışı 2016'da oldu

Haberle İlgili Daha Fazlası