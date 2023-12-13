11 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı

13 Aralık 2023 09:01 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 09:03

Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Anadolu Ajansı

Devlet 11 il için harekete geçti. Bu kapsamda Antalya, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Mersin, Sivas, Trabzon ve Yozgat'taki bazı alanlarıjnın orman sınırları dışına çıkarılmasına karar verildi.

ORMAN TAHSİS EDİLECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan kararda, orman sınırları dışına çıkarılan alanların iki katından az olmamak üzere, devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazine'nin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacağı belirtildi.