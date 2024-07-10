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12 ilde uyuşturucu tacirlerine ağır darbe! 57 kişi yakalandı

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12 ilde uyuşturucu tacirlerine ağır darbe! 57 kişi yakalandı
İçişleri Bakanı, Uyuşturucu Operasyonu, Haber

Gündem Haberleri

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 12 ilde uyuşturucu madde imalatçıları ve satıcılarına operasyon düzenlendi. Yakalanan 57 kişinin 28'i tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “NARKOÇELİK-26” operasyonları hakkında açıklamalarda bulundu.,

Bakan Yerlikaya resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "57 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı. 28'i tutuklandı. 14'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

12 ilde uyuşturucu tacirlerine ağır darbe! 57 kişi yakalandı - 1. Resim

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