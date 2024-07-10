12 ilde uyuşturucu tacirlerine ağır darbe! 57 kişi yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 12 ilde uyuşturucu madde imalatçıları ve satıcılarına operasyon düzenlendi. Yakalanan 57 kişinin 28'i tutuklandı.

Sapık ve dolandırıcılara 13 ilde operasyon düzenlendi! Çok sayıda gözaltı var

Sapık ve dolandırıcılara 13 ilde operasyon düzenlendi! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul merkezli 2 ilde 'Kuyu-7' operasyonu! Bir organize suç örgütü daha çökertildi

İstanbul merkezli 2 ilde 'Kuyu-7' operasyonu! Bir organize suç örgütü daha çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “NARKOÇELİK-26” operasyonları hakkında açıklamalarda bulundu.,

Bakan Yerlikaya resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "57 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı. 28'i tutuklandı. 14'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

Detaylar gelecek...