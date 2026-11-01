Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Gündem

14 yıl boyunca izini böyle kaybettirmiş! Firari hükümlünün akılalmaz saklanma yöntemi

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

İzmir'de "tasarlayarak öldürme" ve "uyuşturucu ticareti” suçlarından hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 59 yaşındaki firari Ş.K. saklandığı evde yakalandı. 14 yıldır aranan firarinin, saklanmak için evin bir odasına kuyu kazdığı ortaya çıktı.

Kaydet
|

Aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ederken, İzmir'in Tire ilçesinde 14 yıldır firari olarak aranan hükümlü yakalandı.

ÖNERİLEN HABERLER
3 cana mâl olan ihmal! Kapadokya’daki facia 15 gün önce ‘Geliyorum’ demiş, ziyaretçi anlattı: Önünde sadece ip vardı
GÜNDEM

3 cana mâl olan ihmal! Kapadokya’daki facia 15 gün önce ‘Geliyorum’ demiş, ziyaretçi anlattı: Önünde sadece ip vardı

CİNAYET, UYUŞTURUCU

"Tasarlayarak öldürme" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 59 yaşındaki Ş.K'nin Kireli Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı tespit edildi.

14 yıl boyunca izini böyle kaybettirmiş! Firari hükümlünün akılalmaz saklanma yöntemi
Başlık Resmi14 yıl boyunca izini böyle kaybettirmiş! Firari hükümlünün akılalmaz saklanma yöntemi

14 YILDIR FİRARİYDİ

Dronla evin çevresinde inceleme yapan ekipler baskın düzenleyerek 14 yıldır aranan firari hükümlüyü saklandığı evde yakalandı.

14 yıl boyunca izini böyle kaybettirmiş! Firari hükümlünün akılalmaz saklanma yöntemi
Başlık Resmi14 yıl boyunca izini böyle kaybettirmiş! Firari hükümlünün akılalmaz saklanma yöntemi

SAKLANMAK İÇİN EVE KUYU KAZMIŞ

Firari hükümlünün, saklanmak için evin bir odasına kuyu kazdığı, ani baskında bu kuyuya giremeden yakalandığı belirtildi. Ş.K, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

14 yıl boyunca izini böyle kaybettirmiş! Firari hükümlünün akılalmaz saklanma yöntemi
Başlık Resmi14 yıl boyunca izini böyle kaybettirmiş! Firari hükümlünün akılalmaz saklanma yöntemi
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: ANADOLU AJANSI | İzmir
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.