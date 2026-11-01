İzmir'de "tasarlayarak öldürme" ve "uyuşturucu ticareti” suçlarından hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 59 yaşındaki firari Ş.K. saklandığı evde yakalandı. 14 yıldır aranan firarinin, saklanmak için evin bir odasına kuyu kazdığı ortaya çıktı.

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Aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ederken, İzmir'in Tire ilçesinde 14 yıldır firari olarak aranan hükümlü yakalandı.

CİNAYET, UYUŞTURUCU

"Tasarlayarak öldürme" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 59 yaşındaki Ş.K'nin Kireli Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı tespit edildi.

14 yıl boyunca izini böyle kaybettirmiş! Firari hükümlünün akılalmaz saklanma yöntemi

14 YILDIR FİRARİYDİ

Dronla evin çevresinde inceleme yapan ekipler baskın düzenleyerek 14 yıldır aranan firari hükümlüyü saklandığı evde yakalandı.

14 yıl boyunca izini böyle kaybettirmiş! Firari hükümlünün akılalmaz saklanma yöntemi

SAKLANMAK İÇİN EVE KUYU KAZMIŞ

Firari hükümlünün, saklanmak için evin bir odasına kuyu kazdığı, ani baskında bu kuyuya giremeden yakalandığı belirtildi. Ş.K, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

14 yıl boyunca izini böyle kaybettirmiş! Firari hükümlünün akılalmaz saklanma yöntemi

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | İzmir Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: ANADOLU AJANSIİzmir

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