152. Filo görevde! Erdoğan Türk kalkanı eşliğinde uçacak

Kalkınma Yolu Projesi’ni de içeren 30 maddelik anlaşmanın imzalanacağı Bağdat gezisinde ana gündem PKK ile ortak mücadele olacak. Ziyaret öncesi olağanüstü hava ve kara koruma kalkanı kuruldu. Erdoğan’a 152. Filo eşlik edecek. Bağdat ve Erbil’de alan taraması yapıldı. Terör füzelerine karşı özel tedbir alındı.

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Irak gezisi tarihin en kritik ziyareti olarak nitelendiriliyor. Son dönem Irak hava sahasında cereyan eden olaylar sebebiyle Erdoğan olağanüstü hava ve kara koruma kalkanı eşliğinde Bağdat ve Erbil gezisini gerçekleştirecek.

152. FİLO EŞLİK EDECEK

İsrail-İran İHA/SİHA, füze dalaşına ek Irak’ın farklı bölgelerini vuran kimliği belirsiz füzeler nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 152. Filo’nun eşlik edeceği kaydedildi. Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar güvenlik tedbirleri kapsamında Bağdat ve Erbil’e teçhizat ve personel nakletti.

Öte yandan Irak’ın kuzeyinde askerî, ve istihbari tedbirler de en üst seviyeye çıkarıldı. PKK elebaşlarının yaptığı “İHA-SİHA teknolojisine sahip olduk” açıklaması ve terör koridoruna sokulan füzelere karşı da özel tedbirler alındı. Türk koruma kalkanı kapsamında Bağdat ve Erbil’de de günler öncesinden alan taraması yapıldı ve ziyaret esnasında uygulanacak güvenlik protokolleri belirlendi.

İran-İsrail göstermelik dalaşı, PKK’ya karşı düzenlenecek harekât, Türkiye’nin Hamas’a verdiği büyük destek ve bu kapsamda İsmail Heniyye’nin Türkiye ziyareti, Asya-Avrupa koridorunda önemli bir ticaret güzergâhı niteliği taşıyan 1.200 kilometrelik Kalkınma Yolu Projesi’ne son şeklin verilmesi gibi hassas gelişmeler ziyareti ve alınacak tedbirleri daha da önemli kılıyor.