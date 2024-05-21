16 yaşındaki Uğur’un feci ölümü: Şarampole uçan traktörün altında can verdi
Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
16 yaşındaki Uğur Oğurlu, uçurumdan şarampole devrilen traktörün altında kaldı. Oğurlu, bugün defnedildi, cenazesinde gözyaşları sel oldu.
Cumayeri ilçesine bağlı Taşlık Köyü’nde şarampole uçan traktör altında kalarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Uğur Oğurlu, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
FECİ KAZADA VEFAT ETTİ
Düzce’nin Cumayeri İlçesi’nde 19 Mayıs’ta Taşlık Köyü’nde meydana gelen kazada 16 yaşındaki Uğur Oğurlu şarampole uçan traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.
Uğur Oğurlu son yolculuğuna Cumayeri Merkez Caminde kılınan öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cumayeri mezarlığında toprağa verildi.
Acılı aileyi Cumayeri Kaymakamı Taha Furkan Sönmezel ve Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu’da yalnız bırakmadı.
Düzenleyen: Melin Öztürk - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı