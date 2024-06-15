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19 yaşındaki genç av tüfeğiyle kendini vurdu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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19 yaşındaki genç av tüfeğiyle kendini vurdu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Konya’nın Karapınar ilçesinde 19 yaşındaki bir genç, temizlediği av tüfeğinin kazayla ateş alması sonucu kendini vurdu. Durumu ağır olan genç hastaneye kaldırıldı.

Feci olay, ilçede bulunan Eşekkıran Yaylasında meydana geldi. 19 yaşındaki gencin yakınları ondan gelecek iyi bir haber bekliyor...

KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Edinilen bilgiye göre; mevsimlik işçilerin bulunduğu alanda yaşayan A.Ş. (19), çadırda bulunan av tüfeğinin temizliğini yaptığı sırada kazara silahın ateş alması sonucu kendini vurdu. Yakınları tarafından göğsünden yaralı halde kanlar içinde bulunan genç, Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan ve durumu ağır olan A.Ş., ambulansla Konya’ya hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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