2 kadını yaralayan satırlı saldırgan yakalandı

Pazarı basan silahlı saldırganlar önüne geleni taradı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Pazarı basan silahlı saldırganlar önüne geleni taradı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Denizli’de sokağa inerek araçlara zarar verip, önüne çıkan iki kadını darp eden saldırgan yakalandı.

Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde dün sabah meydana gelen olayda; madde bağımlısı olduğu iddia edilen Emre P., aralarında husumet olduğu öne sürülen ve aynı zamanda komşusu da olan dayısı Cengiz Karaaslan’ın kapısına dayandı.

2 KADINI YARALADI

Elindeki satırla kapıya zarar veren Emre P., daha sonra sokağa indi. Park halindeki bir aracın camına satırla defalarca vuran saldırgan, daha sonra yoldan geçen iki kadına saldırdı. Daha sonra birkaç araca daha zarar veren şahıs, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri darp sonucu yaralanan iki kadını ambulansla hastaneye sevk etti.

KAÇMAK ÜZEREYKEN YAKALANDI

Annesinin tüm ikna çabalarına rağmen çevresindekilere korku dolu anlar yaşayan Emre P.’nin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı. Emre P.’nin peşine düşen polis ekipleri, saldırganı Denizli il merkezinden 25 kilometre uzaklıktaki Sarayköy ilçesinde yakaladı. İfadesi alınmak üzere gözaltına alınan saldırganın Aydın’ın Didim ilçesine gitmeye çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.