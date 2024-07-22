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4 kişilik aile yok oldu! Otomobil köprüden böyle uçtu, işte görüntüler

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
- Güncelleme:
Adana, Trafik Kazası, Aile Faciası, Haber

Gündem Haberleri  / Ajanslar

Adana'da otomobilin köprüden baraj gölüne düşmesi sonucu anne, baba ve 2 çocuğunun öldüğü aile faciasına yol açan kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobildeki çift ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Görüntülerde, otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra yolda zikzak çizmesi ve ardından bariyerleri yıkarak Seyhan Baraj Gölü'ne düşmesi yer aldı.

4 kişilik aile yok oldu! Otomobil köprüden böyle uçtu, işte görüntüler - 1. Resim

AİLE FACİASI BÖYLE YAŞANDI

Veysel Aydoğmuş idaresindeki otomobilin, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyere çarpmasının ardından Seyhan Baraj Gölü'ne düştüğü kazanın güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

Otomobil sürücüsü Veysel Aydoğmuş, eşi Emine ve çocukları Batuhan ile Mete Aydoğmuş'un hayatını kaybettiği kazaya ilişkin görüntülerde, otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra yolda zikzak çizmesi ve ardından bariyerleri yıkarak Seyhan Baraj Gölü'ne düşmesi yer aldı.

4 kişilik aile yok oldu! Otomobil köprüden böyle uçtu, işte görüntüler - 2. Resim

ARAÇTA AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ VARDI

Veysel Aydoğmuş'un kullandığı otomobil, dün Çatalan Köprüsü'nden Seyhan Baraj Gölü'ne düşmüştü. Ekiplerin çalışması sonucu ilk olarak Batuhan Aydoğmuş'un cenazesine, daha sonra suyun altında bulunan araçta ise Veysel ve Emine Aydoğmuş çifti ile 13 yaşındaki oğulları Mete'nin naaşlarına ulaşılmıştı.

Pikniğe gittikleri öğrenilen ailenin cenazeleri Kozan ilçesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verilmişti. Otomobilin köprüden düştüğü anlara dair yeni görüntüler ortaya çıktı.

4 kişilik aile yok oldu! Otomobil köprüden böyle uçtu, işte görüntüler - 3. Resim

4 kişilik aile yok oldu! Otomobil köprüden böyle uçtu, işte görüntüler - 4. Resim

4 kişilik aile yok oldu! Otomobil köprüden böyle uçtu, işte görüntüler - 5. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Ajanslar
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