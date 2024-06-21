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5. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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5. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da evlerinin 5. katındaki balkondan düşen 2,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Samsun'un Kavak ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde 2,5 yaşındaki Simay Arslan evlerinde 5. katın penceresinden yere düşü. Beton zemine düşen çocuk ailesi tarafından Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ağır yaralanan Simay Arslan ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi T(OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan çocuk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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