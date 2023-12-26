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510 hakim ve savcının atama kararı Resmi Gazete'de yayınlandı
Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. 510 hakim ve savcının görev yeri değişti. İşte o isimler...
Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayınlandı.
510 HAKİM VE SAVCININ GÖREV YERİ DEĞİŞTİ
Buna göre, HSK Birinci Dairesinin adli yargıda 484, idari yargıda ise 26 hakim ve savcının görev yeri değişikliğini kapsayan kararnamesi ile 510 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.
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Anadolu Ajansı / Sevda Altunbaş - Gündem