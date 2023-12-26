26 Aralık 2023 00:41 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 00:54

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayınlandı.

510 HAKİM VE SAVCININ GÖREV YERİ DEĞİŞTİ

Buna göre, HSK Birinci Dairesinin adli yargıda 484, idari yargıda ise 26 hakim ve savcının görev yeri değişikliğini kapsayan kararnamesi ile 510 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.