Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonla görüştü.Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, iki bakan, başta İdlib'deki son gelişmeler olmak üzere bölgesel güvenlik konularını değerlendirdi. Görüşmede, Soçi Mutabakatı'na zarar vermek amacıyla yapıldığı değerlendirilen son zamanlardaki provokasyonların devam edebileceği ve bunlara hazır olunması gerektiği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.
Milli Savunma Bakanı Akar Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü
25.11.2018 - 17:14 | Son Güncelleme: 25.11.2018 - 17:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonla görüştü.
Etiketler : Milli Savunma Bakanı Akar,Rusya Savunma Bakanı Şoygu,
590316 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/590316.aspx
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