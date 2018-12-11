Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rize Emniyet Müdürlüğü binasından silah sesleri geldi. Olay sonrası binadan çıkarılan 4 yaralının ambulanslarla hastaneye kaldırıldığı görüldü. Olayda Rize Emniyet Müdürü Artuğ Verdi'yi, cinnet getiren bir polis memurunun vurduğu ve hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi

Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu an hastanedeler. İnşallah doktorlarımız kurtarmak için çaba gösteriyor. Olayla ilgili derin ayrıntıyı arkadaşlar ifade edecleler. Bakan yardımcımız ve emniyet müdürümüz Rize'ye hareket ediyor" diye konuştu.