Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 15.12.2018 günü ilimiz merkez Kavaklı köyü kırsal alanında icra edilen operasyon neticesinde, 1 adet Doçka silahı, 1 adet Doçka sehpası, 200 adet Doçka mühimmatı ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.” denildi.
Hakkari kırsalında Dokça makineli tüfek ele geçirildi
15.12.2018 - 22:01 | Son Güncelleme: 15.12.2018 - 22:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari merkez Kavaklı köyü kırsalında PKK/KCK bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda ağır makineli tüfek olarak bilinen Doçka silahı, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Etiketler : Hakkari,pkk,terör,silah,
593625 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/593625.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER