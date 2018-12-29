Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinesinde Uşak, İzmir ve Bursa'da dün düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Bir şüpheli savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, örgütün Eşme ilçe imamı A.A ile bir zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlılardan bazılarının örgütle iltisaklı şirketlerde çalıştıkları, bazılarının isimlerinin ise şifreli haberleşme programı ByLock içeriklerinde geçtiği iddia edildi.