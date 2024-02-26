6 Şubat depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı: Bina yıkılma ve panik anı kameralarda

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 6 Şubat depremlerinin ikincisinde Adıyaman'daki yıkıma dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Binanın yıkılma ve panik anı da kameralara yansıdı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 6 Şubat depremlerinin üzerinden 1 yılı aşkın bir zaman geçti ama acılar halen çok taze. Depreme ilişkin davalar sürerken yeni görüntüler de ortaya çıkmaya devam ediyor.

7.6 büyüklüğündeki ikinci depremde Adıyaman'da Yenimahalle Hısnı Mansur Caddesi üzerindeki 4 katlı bir bina da yıkıldı. Binanın yıkılma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Binanın yıkılma anı ve insanların yaşadığı panik amatör kameralara yansıdı.

Depremin üzerinden geçen bir yılın ardından binanın yıkıldığı yer ve çevresi yeniden görüntülendi. Yıkılan binaların yerinin boş kaldığı görüldü.

Binanın yıkıldığı anı gören mahalle sakinleri, bazı binaların ilk depremde, bazılarının ise ikinci depremde yıkıldığını kaydetti. Mahalle sakini Ayşe Göçer, “Bu bina ikinci depremde gitti. Buradaki binalar tek tek yıkıldı. Bazısı birinci, bazısı ikinci depremde yıkıldı” dedi.