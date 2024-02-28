600 Evler Sitesi 200 kişinin mezarı olmuştu: Felaketten geriye 'tabela' kaldı

6 Şubat felaketinin vurduğu Hatay'da 200 kişiye mezar olan 600 Evler Sitesi, arsaya döndü. Siteden geriye ise sadece tabelası kaldı. Siteye yakın bir noktada esnaf olan Muhsin Bekçi, tanıdığı 50 kişiyi sitede kaybettiğini söyleyip "Her yer yıkılmaya başladı. Buradaki yapılar çok eskiydi. Bütün binalar 1990 yılı öncesi binalardı" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde on binlerce insan hayatını kaybetti, kentler moloz yığınına döndü. Ağır yara alan Hatay'da da 25 bine yakın insan öldü. Felaketin ağır acısını yaşayan Antakya ilçesindeki 600 Evler Sitesi de yaklaşık 200 kişiye mezar oldu.

Depremin ilk saniyelerinde yüzde 80’i yıkılan siteden geriye kalan konutlar ise ağır hasarlı olmasın sebebiyle iş makineleriyle yıkıldı. Depremlerin üzerinden bir yıl geçmesiyle 600 Evler Sitesi'nden geride eski günlere ait sadece sitenin tabelası kaldı.

'ÖNCE SALLANDI SONRA PATLAMA SESİ GELDİ'

10 yıldır 600 Evler Sitesi'ne yakın bir noktada kebapçılık yapan 37 yaşındaki Muhsin Bekçi, “Sallantılar hızlanmaya, şiddetlenmeye başladı ve sonra patlama sesi geldi. Her yer yıkılmaya başladı. Buradaki yapılar çok eskiydi. Bütün binalar 1990 yılı öncesi binalardı.

Bulunduğumuz alandaki binalar daha yeniydi. Yeni binalar yıkılmazken diğer binaların yüzde 80’i yıkıldı ve binlerce insan öldü. Sağlam olan bloklardaki insanlar kurtarılırken diğer bloktaki insanlar hayatını kaybetti. Benim bu siteye yakın kebapçı dükkanım vardı ama depremde yıkıldı. Bu sitede tanıdığım 50 kişi hayatını kaybetti. Burada 600 konutlarından sadece geriye tabelası ve bomboş bir arazi kaldı” dedi.