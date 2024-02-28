Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Gündem > 600 Evler Sitesi 200 kişinin mezarı olmuştu: Felaketten geriye 'tabela' kaldı

    600 Evler Sitesi 200 kişinin mezarı olmuştu: Felaketten geriye 'tabela' kaldı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    6 Şubat, Deprem, Antakya, Hatay, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    6 Şubat felaketinin vurduğu Hatay'da 200 kişiye mezar olan 600 Evler Sitesi, arsaya döndü. Siteden geriye ise sadece tabelası kaldı. Siteye yakın bir noktada esnaf olan Muhsin Bekçi, tanıdığı 50 kişiyi sitede kaybettiğini söyleyip "Her yer yıkılmaya başladı. Buradaki yapılar çok eskiydi. Bütün binalar 1990 yılı öncesi binalardı" dedi. 

    Kahramanmaraş merkezli depremlerde on binlerce insan hayatını kaybetti, kentler moloz yığınına döndü. Ağır yara alan Hatay'da da 25 bine yakın insan öldü. Felaketin ağır acısını yaşayan Antakya ilçesindeki 600 Evler Sitesi de yaklaşık 200 kişiye mezar oldu. 

    Depremin ilk saniyelerinde yüzde 80’i yıkılan siteden geriye kalan konutlar ise ağır hasarlı olmasın sebebiyle iş makineleriyle yıkıldı. Depremlerin üzerinden bir yıl geçmesiyle 600 Evler Sitesi'nden geride eski günlere ait sadece sitenin tabelası kaldı.

    600 Evler Sitesi 200 kişinin mezarı olmuştu: Felaketten geriye 'tabela' kaldı - 1. Resim

    'ÖNCE SALLANDI SONRA PATLAMA SESİ GELDİ'

    10 yıldır 600 Evler Sitesi'ne yakın bir noktada kebapçılık yapan 37 yaşındaki Muhsin Bekçi, “Sallantılar hızlanmaya, şiddetlenmeye başladı ve sonra patlama sesi geldi. Her yer yıkılmaya başladı. Buradaki yapılar çok eskiydi. Bütün binalar 1990 yılı öncesi binalardı.

    600 Evler Sitesi 200 kişinin mezarı olmuştu: Felaketten geriye 'tabela' kaldı - 2. Resim

    Bulunduğumuz alandaki binalar daha yeniydi. Yeni binalar yıkılmazken diğer binaların yüzde 80’i yıkıldı ve binlerce insan öldü. Sağlam olan bloklardaki insanlar kurtarılırken diğer bloktaki insanlar hayatını kaybetti. Benim bu siteye yakın kebapçı dükkanım vardı ama depremde yıkıldı. Bu sitede tanıdığım 50 kişi hayatını kaybetti. Burada 600 konutlarından sadece geriye tabelası ve bomboş bir arazi kaldı” dedi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Adana'da uyuşturucu bağımlısı kızını öldüren baba tutuklandı - GündemAdana'da uyuşturucu bağımlısı kızını öldüren baba tutuklandıTürkiye'ye savunma ambargosu uygulayan Kanada'ya Aselsan Genel Müdürü'nden viral olan cevap - GündemAselsan Genel Müdürü, Kanada'nın ambargosunu tiye aldıSaç saça baş başa kavga ettiler - GündemSaç saça baş başa kavga ettilerRamazan öncesi fiyatlara yakın markaj! - GündemRamazan öncesi fiyatlara yakın markajSeçil Erzan'ın "bakkal defteri" bilirkişi raporunda: Köylülerin para trafiği de notlarda! - GündemKöylülerin para trafiği de notlarda!Kaçakçılara 'KALKAN-13' darbesi, 42 organizatör yakalandı - GündemKaçakçılara 'KALKAN-13' darbesi, 42 organizatör yakalandıAnayasa Mahkemesi 37 maddenin ardından Cumhurbaşkanlığı CİMER kararnamesini de kısmen iptal etti - GündemAnayasa Mahkemesi 37 maddenin ardından Cumhurbaşkanlığı CİMER kararnamesini de kısmen iptal etti
    Sonraki Haber Yükleniyor...