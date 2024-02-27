Naci Görür'ün yıllar önceki paylaşımları yeniden gündem oldu

Çanakkale'nin Biga ilçesinde saat 16.09'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremden 27 dakika önce sosyal medyada bir açıklama yapan Naci Görür'ün Gemlik ve bölgeden geçen fay hattıyla ilgili yaptığı açıklama gündem oldu.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde saat 16.09'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir mal ve can kaybının yaşanmadı.

BURSA VE ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Biga merkezli deprem Çanakkale'nin diğer ilçeleri ile yakın olan Bursa'nın Karacabey, Mustafakemalpaşa ilçeleri ile Balıkesir'in Bandırma ilçesi ve Edremit Körfezi'nde de hissedildi. Sarsıntıdan 27 dakika önce Prof. Dr. Naci Görür'ün Gemlik ve bölgeden geçen fay hattıyla ilgili yaptığı paylaşım ise hemen gündeme geldi.

"HEM FAYIN ÜZERİNDE HEM KÖTÜ ZEMİNDE"

Görür'ün paylaşımında "Arkadaşlar Gemlik hakkında sürekli görüş almak istiyorlar. Gemliğin konumu iyi değil. Gemlik Fayı üzerinde. Bu fay İznik ve Geyve Fayının devamı. Kuzey Anadolu Fayının Güney Kolunu oluşturuyor. Yapılan bazı çalışmalara göre 1999 depremlerinden sonra güney kolun enerjisi belirli bir miktar boşaltıldı. Ama buna rağmen Gemlik kesinlikle 7 ve üstü bir depreme dayanamaz. Hem fayın üzerinde hem de kötü bir zemin üzerinde. Gemlik’te yeni imar ve iskan verilmemeli ve yapılar çevresindeki yüksek alanlara kaydırılarak özel inşaat ve mimari tekniklerle yapılmalıdır. Sevgiyle" ifadeleri yer aldı.

GEÇMİŞ YILLARDA DA SIK SIK UYARMIŞ

Görür'ün 2016'dan beri sık sık Biga için uyarı yaptığı ortaya çıktı. O paylaşımlar şu şekilde:

7 HAZİRAN 2016 - Bölgesinde ne kadar stres birikiyorsa güney sahillerinde çok daha fazla birikiyor. Bursa ve çevresi ile Biga yarımadası Kuzey Anadolu...

7 HAZİRAN 2016 - Fayının güney kolunu içeriyor. Bu güney kolu çok değişik boyut ve yönlerde canlı faylardan meydana geliyor. Edincik, Biga, Etili, Sarıköy...

7 ŞUBAT 2017 - Pek mümkün değildir. Biga Yarımadası için dikkatli olmakta yarar vardır. Bu bölge Kuzey Anadolu Fayının güney kolunun etkisi altındadır.

6 ŞUBAT 2017 - Bugün Biga Yarınadasının GB ucunda ve Ege'de olan depremler Kuzey Andolu Fayı ile Ege gerilme sistemine ait fayların girişim yatığı yerlerde

5 MAYIS 2021 - Arkadaşlar, bu sabah Çanakkale/Bozlar/ Biga’da 4,2 deprem oldu. Bu deprem muhtemelen Çan-Biga Fay Zonu içerisinde. Bu zon KAF’ın güney koluna ait. Zon içerisnde genellikle 6’lar mertebesinde depremler görülür. Kuzey Marmara ile birlikte buralarda da gerilim artıyor. Sevgiyle.

"7.3'E KADAR DEPREM ÜRETME KAPASİTESİ SÖZ KONUSU"

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Bursa'nın Gemlik ilçesinde art arda gelen depremlerin ardından korkutucu bir detay ortaya çıkmıştı. Akşam Gazetesi'nde yer alan haberde, Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu "Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın 3 kolu var. Bir tanesi Marmara Denizi'nin içinden geçiyor. İkincisi İznik Gölü ve Mudanya civarından; üçüncü kolu ise Bursa üzerinden geçiyor. Bursa'dan Susurluk'a oradan da Balıkesir, Akhisar ve İzmir üzerinden Ege Adaları'na kadar uzanıyor. İşte Kayapa-Yenişehir Fayı da bu güzergâh üzerinde bulunuyor. Bursa Ovası içinde bu fayı tespit ettik. 7.3'e kadar deprem üretme kapasitesi söz konusu. İstanbul'u etkilemesi veya Marmara Denizi içinde beklenen depremin Bursa'yı etkilemesi kaçınılmaz bir gerçektir." dedi.