Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

İbrahim Ulusoy, 16 yaşında üniversiteye başladı. 22’sinde Türkiye’nin en genç doktoru olarak mezun oldu. 30 yaşında başhekimliğe yükseldi. TİKA ile Afrika’da binlerce insanı ameliyat etti. Mazlum coğrafyanın birkaç noktasına su götürdü. Şu günlerde İbrahim Ulusoy, Avcılar için koşturuyor. 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı olan Ulusoy’la bir araya geldik. Çalışmalarını, neden aday olduğunu ve projelerini konuştuk. Başkan adayı İbrahim Ulusoy’un açıklamaları şöyle: Ben diplomamı alırken babamın yanına gittim. Bana nasihati ‘Evladım kimseyi kırma, hastalarının ve onların yakınlarının sürekli duasını al’ dedi. O düsturla daima hareket ettim. Çalıştığım hastanede günde yaklaşık 3 bin hastanın duasını alıyordum. 450 bin kişinin de duasını alırmıyım dedim ve bu işe koyuldum.

HİZMET YOKTU, ADAY OLDUM

8 yıldır Avcılar’da yaşıyorum. Hizmetten memnun olsaydım aday olmazdım. Samimi biriyim, partizan değilim. Siyaset bir araç, Avcılar’a hizmet bir amaç. Yıllarca siyasete araç diye baktım. Siyasetin gücünü kullanmak gerekir. Bunu ise insanlara hizmet ederek yapabilirsin. Ankara’ya gidip tuttuğumu alıp ilçeme getireceğim.

İLÇE BATAĞIN BATAĞINDA...

Adaylık ulvi bir yol. Avcılar’da kıymetli bir mozaik var. İlçenin bir tarafı göl bir tarafı ise deniz. Trakya’nın giriş kapısı. Ama ne hazindir ki bölge batağın batağında. Hizmet demiyorum, hezimet diyorum. Hiç bir çalışmaları yok… Avcılar’ın en büyük problemi kesinlikle belediye. 4 vurguya önem veriyorum. İstişare, tavsiye, öneri ve talep... Kapı kapı dolaşıp vatandaşlarımızdan nasıl bir Avcılar hayal ettiklerini soruyorum.Onların fikirlerini alıyorum. Çünkü ilçeyi onlarla birlikte yöneteceğim. Avcılar’a hizmet birlikte gelecek. Doktorluk demek insanlara faydası olacak işler yapmaktır. Belediye başkanlığı da aynı bu şekilde... Güçlerimi birleştireceğim. Kanser Cerrahı ve Genel Cerrahım... Dersime iyi çalıştım. Avcılar kanser olmuş, reçetesi hazır. Kısa zamanda tedavi olması lazım.

DİKEY MİMARİDEN NEFRET EDİYORUM

İMAR: 1999 depreminde İstanbul’da en çok hasar gören ve en çok can kaybının olduğu yer Avcılar. Depremin ne zaman geleceği belli değil. Hâlen riskli birçok bina var. Avcılar merkezde yaklaşık 15 bin konutu kapsayan büyük bir imar çalışması yapacağız. Bir dönüşüm kaçınılmaz. Bunu ise halkın istediği şekilde yapacağız. Ben her zaman vatandaşın yanında saf tutacağım. Burada fikrim ise adasal bazlı, bahçeli, nizamlı ve yatay mimari olması. Çünkü dikey mimariden nefret ediyorum.

TRAFİK: 20 yıldır Avcılar’da belediyecilik hizmeti yok. Her sabah ‘Avcılar’da şu an trafik sıkışık’ sözünden bıktık. E5 ve TEM otoyolunu birbirine bağlayacak ve alternatif güzergâhlar ile trafik sıkışıklığına çözüm olacak Ecdad Yolu ve Göl Yolu’ndan oluşan TEM bağlantı yolu projemiz var. Hem E5 trafiği rahatlayacak, hem de göl kıyı şeridinden devam edecek yol; Gümüşpala, Firuzköy, mahallelerini, akabinde birleşeceği Ecdad Yolu ile de Yeşilkent ve Tahtakale Mahallelerini birleştirip TEM otoyolu ile buluşturacak.

OTOPARK: Avcılar’da 54 noktaya otopark inşa edeceğiz. Otopark sıkıntısı çözülünce mahalle arasında araç kalmayacak. Böylelikle problemler ortadan kalkacak. 10 tane mahallemiz var. Hepsi hizmetten mahrum. Burada iki mahalle ise çok geri bırakılmış. Yeşilkent ve Tahtakale... Tahtakale’de oturuyorum. Her sabah Tahtakale’den geçip Yeşilkent üzerinden işe gidiyorum. Bu eziyeti gördüğüm için yola koyuldum.

KİMSEYİ İŞTEN ÇIKARMAYACAĞIM

Göreve geldiğimde kimseyi işten çıkarmayacağım. Herkes evine ekmeğini götürecek. Bütün işçi kardeşlerime bunun garantisini veriyorum. 2023’te Avcılar’a metroyu da inşallah getireceğiz. Avcılar depremle değil doğasıyla, güzelliğiyle bilinecek.

6 TEMADA MARKA KENT OLACAĞIZ

İlim- Bilim- Eğitim: Çocuk üniversitesi kuracağım. Ülkemizde üstün zekâlı evlatlarımız var. Bunlara odaklanacağız. Türkiye’nin en kariyerli insanları Avcılar’dan çıksın, istiyorum. Biz de belediye olarak bunu destekleyip çalışacağız. Seçim öncesi 4 okulun temelini atıyoruz. Ardından 12 okul daha yapacağız. Her mahallede kreş olacak. 24 saat hizmet verecek.

Spor: Her mahalleye spor kompleksi kuracağız. Her türlü sportif aktivitenin yer alacağı alanlar olacak.

Turizm: Firüzköy, Denizköşkler, Ambarlı ve Gümüşpala zemininde turizm merkezleri oluşturuyoruz. Firüzköy’de 8 bin 500 dönüm üzerinde dünyanın en büyük arkoparklarını oluşturuyoruz. İçinde herkesin kendini bulacağı yerler olacak.

Sanat: Sanat merkezi kuruyoruz. Tiyatro, sinema ne istersen olacak.

Kültür: Yerel kültürü ayakta tutmak için her bölgeden her ferdin kendini bulacağı devasa bir kültür kompleksi kuruyoruz.

Sağlık: Şu an 300 yataklı birinci sınıf bir hastane inşa ediyoruz. Etrafında 600 araçlık 3 kat zemin altı otoparkı olacak.