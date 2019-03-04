Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak mitinginde konuşuyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Bizim muradımız hep milletimizle birlikte yol yürümek... Bizim muradımız hep milli iradeyi hakim kılmak. Demokrasiyi, hukuku üstün tutmak olmuştur. Seçim tarihine kaldı 26 gün. Bu seçimde öncelikle belediye başkanlarını seçeceksiniz. Ama sadece bu kadar değil. Türkiye'ye kurulmaya çalışılan tuzakları da birlikte bozacağız. Ülkemizin istiklaline, halkımızın işine aşına kast edenler ellerini ovuşturarak bekliyor. Onlar ellerini ovuşturacak ama 31 Mart'ta benim milletim onlara gereken dersi verecek."

"Ne yaptılarsa bu milletin çelik gibi iradesi karşısında çaresiz kalanlar, 31 Mart için tarihlerinin en büyük ittifakını oluşturdular"

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