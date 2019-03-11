Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsmet Özel'in sağlık durumu ili ilgili, "Kendisiyle 2 saat kadar önce telefonla görüştüm, genel durumunda bir sorun yok. Yakından takip ediliyor, ben de yakından takip ediyorum. Türk edebiyatının son dönem önemli şairi ve aynı zamanda önemli bir fikir adamı olan İsmet Özel'e buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ve Rabbim'den acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Koca: İsmet Özel'in genel durumunda bir sorun yok
11.03.2019 - 16:38 | Son Güncelleme: 11.03.2019 - 16:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Koca, İsmet Özel'in sağlık durumu ile ilgili, "Kendisiyle 2 saat kadar önce telefonla görüştüm, genel durumunda bir sorun yok. Yakından takip ediliyor, ben de yakından takip ediyorum." dedi.
Kaynak: AA
Etiketler : Fahrettin Koca,Sağlık Bakanlığı,İsmet Özel,
609773 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/609773.aspx
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