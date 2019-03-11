Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsmet Özel'in sağlık durumu ili ilgili, "Kendisiyle 2 saat kadar önce telefonla görüştüm, genel durumunda bir sorun yok. Yakından takip ediliyor, ben de yakından takip ediyorum. Türk edebiyatının son dönem önemli şairi ve aynı zamanda önemli bir fikir adamı olan İsmet Özel'e buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ve Rabbim'den acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.