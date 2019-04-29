Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce sol terör örgütleri adına kentte faaliyet gösteren şahısların deşifresine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan yakalama ve arama kararıyla bu sabah saatlerinde eş zamanlı olarak il genelinde operasyon düzenledi. 7 şahıs adreslerinde gözaltına alındı. Yapılan aramalarda hakkında toplatma kararı bulunan çok sayıda yayın, dijital materyal ve örgütsel döküman ele geçirilirken, tahkikatın devam ettiği bildirildi.