Balıkesir’de her yıl düzenli olarak Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ilkbahar ve sonbahar aylarında motosikletli ekipler ile uzun yol sürüş eğitimi amacıyla düzenlenen gezi adeta gövde gösterisine dönüştü. Balıkesir’den motosikletli 35 Şahin ve Yunus timlerinin katılımıyla gerçekleşen konvoyda, polisler Edremit ve Akçay ilçelerinde tur attı. Hanlar mevkisinde mola verip yemek yiyen ekipler ardından suç oranı yüksek olan İbrahimce Mahallesi'nden de sirenler eşliğinde geçerek Akçay’a gitti. İlçe meydanına gelen onlarca motosikletli ekip meraklı vatandaşların ilgi odağı oldu. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında motosikletler ile ayyıldız oluşturan polisler büyük ilgi gördü. Düzenlenen etkinlik hakkında bilgi veren Balıkesir Asayiş Şube Müdürü Ömür Ali Çelik, "Bu etkinliklerimizi her yıl düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Hem motorize ekiplerimizin uzun yol sürüş deneyimlerini artırıyoruz hem de Türk polisinin her zaman vatandaşlarımızın yanında olduğunu gösteriyoruz. Ayrıca bu tür etkinlikler, saat mefhumu olmadan çalışan polisimizin de moral ve motivasyon bulmasını sağlıyor" şeklinde konuştu.