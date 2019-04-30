Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye genelinde polis sorumluluk bölgesinde 26 Nisan'da gerçekleştirilen radar denetimlerinde 17 bin 934 araç ve sürücüsü denetlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünün 2015 Yol Güvenliği Küresel Durum Raporunda, ortalama hızlarda yüzde 5 oranında azalmanın ölümcül kazalarda yüzde 30’luk bir azalma sağladığının ifade edildiği hatırlatıldı.

Trafik denetimleri yoluyla hız ihlallerini azaltmanın, tüm dünyada trafik güvenliği için temel ilke olarak kabul edildiği vurgulanan açıklamada, Türkiye'de 2018 yılında meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 36'sının hız kuralının ihlal edilmesi nedeniyle meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, hız ihlalinden kaynaklı trafik kazalarını önlemek ve kaza sonucunda meydana gelen can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla, 26 Nisan'da hız ihlali yapan araç sürücülerine yönelik ülke genelinde eş zamanlı "Radarla Hız Denetimleri"nin gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamaya göre denetimlerde, 17 bin 934 araç ve sürücüsü denetlendi, tespit edilen 9 bin 223 hız ihlalinin yüzde 70,8’i ihlal yapan araçların durdurulması ve sürücülerinin bilgilendirilmesiyle sonuçlandı, yüzde 29,2'sinin plakasına işlem yapıldı.

Denetimlerde ayrıca 216 araç trafikten men edildi, 3 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı, toplam 10 bin 295 trafik ihlali tespit edildi.

Açıklamada, vatandaşların güven ve huzur ortamı içinde seyahat edebilmelerine yönelik çalışmalar ve trafik denetimlerinin yasal sınırlar içerisinde bundan sonra da tavizsiz bir şekilde süreceği kaydedildi.