Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çıkışta açıklama yapan Kılıçdaroğlu “Belediye meclisinde çoğunluğunun olup olmamasının çok büyük bir önemi yok. Vicdan sahibi herkesin getirilen projenin, yapılacak yatırımın Ankaralıların yararına olduğu sürece buna itiraz etmeyeceklerini düşünüyorum” dedi. CHP’den adaylığı açıklandığında kamuoyunda tereddütler yaşandığını ama Kılıçdaroğlu’nun arkasında durduğunu ifade eden Yavaş da “Güvenini boşa çıkarmayacağım” dedi. 147 üyeli Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 105 üyesini Cumhur İttifakı, 42 üyesini Millet İttifakı kazanmıştı.