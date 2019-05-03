Edinilen bilgiye göre, saat 14.05 sularında, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Çıplak Ada batısı 2.5 deniz mili mesafede, düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir teknenin battığı ihbarının alınması üzerine olay yerine 4 sahil güvenlik botu ve 2 sahil güvenlik helikopteri sevk edildi. Başlatılan arama kurtarma faaliyeti neticesinde toplam 5 düzensiz göçmen (1 kadın, 3 erkek, 1 çocuk) denizden sağ olarak kurtarıldı. 3'ü kadın, 5'i çocuk toplam 8 kişinin de cansız bedeni denizden çıkarıldı. 
Göçmenlerden alınan ilk ifadelerde toplam 17 kişi olduklarının öğrenilmesi üzerine, kayıp olduğu değerlendirilen 3 göçmenin ve 1 muhtemel göçmen kaçakçısının bulunmasına yönelik arama kurtarma faaliyetlerine devam edildiği bildirildi. 