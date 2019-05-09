Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Reina saldırısının ardından mekandan çıkıp, Ortaköy’e giden DEAŞ’Lı terörist Abdulkadir Maşaripov’u durduran ancak üst aramasını yapmayarak görevlerini ihmal ettiği belirtilen 2 polisin 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 42. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada polis memuru Süleyman G.’nin avukatı hazır bulundu.

Savunma yapan tutuksuz sanık Süleyman G.’nin avukatı Faruk Emre Akı müvekkilinin olay yerinde olduğuna ve atılı suçu işlediğine dair herhangi bir delil olmadığını söyledi. Avukat Akı, bilirkişi raporunda da üst araması yapmayan kişinin tespit edilemediği yer alıyor bu nedenle müvekkilimin beraatini talep ediyorum dedi.

Sanık avukatının savunmasının ardından mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme sanıkların ‘görevi ihmal’ suçunu işledikleri sabit olmadığından ayrı ayrı beraatlarına hükmetti.