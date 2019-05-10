Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayyum yönetimindeyken mahallî seçimde HDP’ye geçen Mardin Büyükşehir Belediyesi, üç haftada adeta Kandil’in hizmetine sokuldu. Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün ilk işi, gençlerin dağa gitmesini engellemek için yapılan merkezleri kapatmak ve kayyum döneminde alınan çok sayıda çalışanı işten çıkarmak oldu.

HDP’li Türk, önce terör örgütü yöneticiliğinden yargılanan HDP’nin eski Diyarbakır İl Başkanı Cabbar Leygara Mardin’i insan kaynaklarından sorumlu genel müdürlüğe getirdi. Sonra Mardin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet yürüten ‘Mardinmasa’yı kapattı. Bünyesinde 28 sosyal sorumluluk projesini barındıran ‘Mardinmasa’ devletle vatandaş arasında köprü olmuştu. Bu birim üzerinden ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatılıyordu. Burada görev yürüten alanının uzmanları, belediyenin temizlik departmanı ve hayvan barınağına sürüldü. Kayyumun bütün faaliyetleri internet sitesinden çıkarıldı ve çalışmaları rafa kaldırıldı.

TEK TEK KİLİT VURUYOR

Kayyum yönetimi döneminde gençlik, kültür ve sanat merkezlerinden yaklaşık 20 binden fazla genç ücretsiz yararlanıyordu. Bu merkezlere de teker teker kilit vurulmaya başlandı. İlk kurban ‘KodlaMardin’ oldu. Geleceğin bilim adamların yetiştiren merkez kapatıldı. Burada çalışan 5 personel okullara hademe olarak görevlendirildi.

Çalışmalarıyla Türkiye’ye örnek gösterilen gençlik merkezlerindeki projeler iptal edildi. Çocuklarının tekrar dağa götürülmesinden korkan Mardinliler, evlatlarını göndermez oldu.

İŞÇİLER ATILDI

HDP’li Ahmet Türk, toplam 30 işçiyi hiçbir gerekçe göstermeden işten çıkardı. Temizlik, şoför, ziraat teknikeri, mimar, psikolog ve inşaat mühendisi gibi çeşitli görevlerde çalışan işçilerin arasında 20 Ekim 1991’de PKK’lı teröristlerce yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Abdulkadir Uğurlu’nun kız kardeşi Ayşe Uğurlu Şimdi de yer aldı. Karara tepki gösteren Uğurlu “Şehit kardeşiyim ve çok mağdurum. Nerede PKK yandaşları varsa hepsini işe alacaklar. Bu konuda ne olur yardım istiyorum” diyerek Cumhurbaşkanına yardım çağrısında bulundu.

Ağabeyi PKK’lı teröristler tarafından kaçırılan ve hâlâ bulunamayan Ebru Kaya da ekmeğinden edilenlerden biri oldu. Kaya “Ekmeğimizle oynadılar can ağabeyimi aldılar. Allah yanlarına kar bırakmasın. Biz devletimizin sonuna kadar arkasında durmaya devam edeceğiz. Onlara devlet gereğini zaten yapacaktır” diye konuştu.

KHK’LILAR İŞE ALINMIŞ

Şehit yakınlarını atan Mardin Büyükşehir Belediyesi iddiaya göre KHK ile ihraç edilen 40 kişiyi ‘gönüllü çalışıyorlar’ perdesiyle işe aldı. Bunların yakın dönemde yeniden işe alınacağı söyleniyor. Konuşulanlara göre Ahmet Türk’ün akıl hocalığını gayri resmi danışmanı Enver Ete yapıyor. KHK ile ihraç edilen Ete’nin kardeşi 8 Ağutos 2018’de Tunceli’de güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda etkisiz hâle getirildi. Ete’nin kardeşinin cenazesi Ovacık’tan alınarak 7 Mayıs’ta Artuklu ilçesinde Eryeri Mahallesi’nde gömüldü.

HDP’Lİ BAŞKANI ODASINA KİLİTLEYİP DÖVDÜLER

Mardin’de HDP’li Mazıdağı Belediye Meclis Üyeleri kendi yakınlarını belediyede işe yerleştirmek istedi. Bunun olmasını istemeyen HDP Gençlik Kolları üyesi olduğu belirtilen H.T. ve arkadaşları, parti binasında Belediye Başkanı Özaydın ve yardımcısı Çoko’yu bir odaya kilitledi. HDP’li gençlerin odaya kilitledikleri Özaydın ve Çoko’yu darbettiği ileri sürüldü. Olayın ardından Özaydın ve Çoko İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek kendilerini darp eden şahıslardan şikâyetçi oldu. İnceleme sürüyor.

DOKUZ HDP'Lİ İÇİN FEZLEKE!

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli’nin ile HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz, HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü hakkında hazırlanan ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu. Son gelen fezlekelerle Meclise ulaşan fezleke sayısı 305 oldu.