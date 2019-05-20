Ayrıntılar geliyor...
Türkiye ve Yunanistan arasında Ege Denizi görüşmesi
20.05.2019 - 11:05 | Son Güncelleme: 20.05.2019 - 11:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasında, Ege Denizinde Güven Arttırıcı Önlemler ve Davranış Kuralları başta olmak üzere işbirliğini geliştirmek maksadıyla teknik görüşmeler 20-25 Mayıs 2019 tarihlerinde Atina'da gerçekleştirilecektir."
Etiketler : msb,yunanistan,ege denizi,
625813 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/625813.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
- İmsak03:27
- Sabah03:47
- Güneş05:35
- İşrak06:27
- Öğle13:12
- İkindi17:09
- Akşam20:28
- Yatsı22:19
Yozgat böreği tarifi haberimizde Detay