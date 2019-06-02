Ayrıntılar geliyor...
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde Dede Yıldırım yeniden belediye başkanı oldu
02.06.2019 - 18:33 | Son Güncelleme: 02.06.2019 - 18:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yüksek Seçim Kurulu tarafından 31 Mart'taki belediye başkanlığı seçiminin yeniden yapılmasına karar verilen 1 belde ve 3 ilçeden biri olan Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti’nin Belediye Başkan adayı Dede Yıldırım yeniden belediye başkanı oldu.
Etiketler : YSK,keskin ilçesi,kırıkkale,
628939 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/628939.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER