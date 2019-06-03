Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sahurda Trabzonlu gençlerle bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin büyük bir mücadele verdiğini dile getiren Soylu “Ülkemizin daha fazla gelişmesi, özgür, hür ve bağımsız olabilmesi için bir kavga veriyoruz. Bugün Türkiye, dünyada birilerinin laf söyleyemediği ülkelere karşı ciddi bir direnç ortaya koyuyor. Bunu birlikte sağlıyoruz. Bunu, gelecekteki Türkiye daha kuvvetli olsun diye yapıyoruz” şeklinde konuştu.

İSTANBUL ÖNEMLİ EMANET

Türkiye’de kimin ne yapmak istediğine herkesin dikkatlice bakması gerektiğini söyleyen Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: Bu toprakların dertleriyle dertlenmeyenlere, bu toprakların değerlerine sahip çıkmayanlara emanet teslim edilemez. İstanbul önemli bir emanettir. Sadece bize ait bir emanet değildir. 1453’te ve öncesinde bu millete kazandırılmak için büyük fedakârlıkların ortaya konduğu bir emanettir. Ondan sonra da her zayıfladığımızda ele geçirilmeye çalışılan bir emanettir. Şimdi, güçlü bir zamana doğru ilerliyoruz. O gücümüzle beraber, İstanbul’la beraber geleceğe hızlı biçimde koşmalıyız. İstanbul, küresel güç merkezidir. Bu güç merkezini, başkalarının istediği gibi kurgulayabileceği bir kaldıraca, manivelaya teslim etmeyelim, edilmemesi gerekir.

Soylu, İstanbul’un zaman kaybetmeye tahammülü olmadığını belirterek “Dünyada kim ne kadar hızlı koşuyorsa İstanbul da o kadar hızlı koşmak zorundadır. Hızlı koşma vizyonu olmayan ve sadece birilerinin fiyonklayıp önümüze getirdiği kişilere İstanbul’u teslim etmek doğru bir iş değildir” dedi. Genç neslin çok önemli işler başaracağına inandığını dile getiren Soylu “Herkesin hayran olduğu, gelmek için çırpındığı, ayakta alkışladığı bir Türkiye’yi sizler geleceğe taşıyacaksınız ben buna yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.