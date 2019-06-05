Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Telekom, 5 Haziran Dünya Çevre Günü öncesinde yaptığı açıklamada çalışanlarıyla birlikte çevrenin korunmasına yönelik birçok projeye imza attığını açıkladı. Şirket, bu kapsamda geri dönüşüm, enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji kullanımı alanında örnek niteliğinde sonuçlar elde etti. Yapılan bilgilendirmede; şirket çalışanlarının Türkiye’nin dört bir yanında düzenlediği 'E-Atık Topluyoruz, Doğayı Koruyarak Yeniliyoruz' kampanyası ile geçen yıl toplam yaklaşık 7 ton elektronik atığın geri dönüşüme gönderilmesi sağlandı. Toplanan atıklar, üstün zekalı çocukların elektronik atölye eğitimlerinde kullanılırken, geri dönüşümden elde edilen tüm gelir de Kızılay’a bağışlandı.

Karbon Saydamlık Projesi’ne (CDP) raporlama yapan şirket, üretilen karbon miktarının azaltılması için projeler üretti. Bu projeler sayesinde emisyon miktarlarını azaltarak hava kirliliğinin önüne geçilmesi çabalarına katkıda bulunan ve yeşil enerji kullanım oranını artıran şirket, yenilenebilir enerji kullanımına yönelik çalışmalar ve verimlilik projeleri ile karbon emisyonunu azalttı.

Türk Telekom çalışanları, 2018 yılı içerisinde sunulan hizmetler sonucu oluşan atıkları sahalardan toplayarak atık depolarına getirdiği kaydedilirken, tehlikeli atıklar da ayrıca toplanarak bertaraf tesislerine yollandı. Şirket çalışanlarının gönüllü olarak başlattığı 'Sıfır Atık' projesi sayesinde çöplerin türlerine göre ayrı ayrı biriktirilip geri dönüştürülmesi sağlandı. Ayrıca Türk Telekom bölge müdürlükleri Türkiye çapında katıldıkları ağaçlandırma çalışmaları ile yeşil alanların artmasına destek olduğu bildirildi.

Türk Telekom çalışanlarının gönüllü çalışmaları kapsamında bir yılda toplam 62 ton kağıt, 486 ton plastik, 1,5 ton cam, bin 904 ton metal ve 21 ton yağ atığı geri dönüştürüldü. Bu sayede toplam bin 54 adet ağaç kurtarıldı, oluşan sera gazında 211 bin 872 ton azalma sağlandı. Su kullanımında 992 metreküp, elektrik tüketiminde ise 4 milyon 283 bin 116 kilowatt saatlik tasarruf sağlandı.