Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, toplantı devam ederken açıklamalarda bulundu. Kalın özetle şunları söyledi:

∂ Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sayesinde hemen güneyimizde Türkiye-Suriye sınırında kurulmak istenen PKK devleti artık ihtimal dışı hâle gelmiştir. Bunu Afrin’de de, İdlib’de de, Fırat’ın doğusunda da kararlı bir şekilde yapmaya devam edeceğiz.

∂ Suriye rejiminin kasıtlı olarak Türkiye’yi tahrik etmek ve bölgede alan kazanmak amacıyla yaptığı saldırılara son verilmesi için ilgili birimlerimiz yetkilendirilmiş durumdadır, özellikle Rusya’yla bu konuda temaslar kuruldu.

∂ Umarız Amerika, S-400 meselesini bahane ederek ikili ilişkilere kalıcı zarar verecek tutumdan bir an önce vazgeçer.

∂ (ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’ın mektubu): Mektubun muhtevasına, üslubuna uygun bir cevabın verileceğinden hiç kimsenin endişesi olmasın. Bu mektubun gönderildiği zamanla eş zamanlı olarak sızdırılmış olması da bir ciddiyetsizliktir.

∂ F-35 programından Türkiye’nin haksız bir şekilde çıkarılmaya çalışılması, pilotlarımızın eğitiminin askıya alınması, başka yaptırımların gündeme gelmesi, bu konuda Pentagon’un aslında hiçbir hukuki zemin olmadan resen bir takım inisiyatiflere yönelmiş olması, ittifak ruhuna aykırıdır. Türkiye’nin egemenlik haklarına da bir saygısızlıktır.

∂ Türkiye’nin hakkı olan F-35’ler ülkemize mutlaka gelecektir. Ama bunu geciktirmek, çeşitli bahanelerle bunu başka alanlara çekmeye çalışmak, sürece ve ikili ilişkilere zarar verir.

∂ Savunma sanayii alanında ve teknoloji katkı payı yüksek olan üretim alanlarında faaliyetlerin artırılması konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları oldu.