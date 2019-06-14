Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bolu Belediyesinde yaşanan işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlenen "Emek ve Adalet Yürüyüşü" dördüncü gününde Bolu'nun Gerede mevkisinde başladı.

Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikasınca Bolu Belediyesindeki işten çıkarmalara yönelik düzenlenen yürüyüş kapsamında İstanbul'dan gelen sendika üyelerinin de katılımıyla yaklaşık 250 kişilik grup, Gerede ilçesi çıkışında bir araya geldi.

Yapılan hazırlıkların ardından grup Ankara'ya doğru yürüyüşe başladı.

Yürüyüşe bedensel engelli işçi olan ve koltuk değnekleri ile yürüyen Hanifi Karadağ da destek oldu.

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni bir heyecanla güne başladıklarını belirterek, "Hedefimiz arkadaşlarımızın işe iade edilmesi. Sonuçta Ankara'ya kadar yürüyeceğiz. Coşkulu ve katılım güzel." diye konuştu.

Kamuoyundan ve her yerden en güzel desteği aldıklarını anlatan Öztürk, "Arkadaşlarımızla beraber yürüyüşümüze devam ediyor. Yaklaşık 4 -5 kilometre yürüdükten sonra mola vereceğiz. Bugün yaklaşık 20 kilometre yürüdükten sonra yürüyüşümüzü tamamlayacağız." dedi.