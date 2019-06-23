Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye nüfusunun beşte biri, yaklaşık üç ay sonra yeniden sandığa gidiyor. İstanbul bugün tarihî seçimlerinden birini yapıyor. Yüksek Seçim Kurulu’nun sandık kurullarının usulsüz oluşumu, boş ve imzasız sayım döküm tutanakları gerekçesiyle yenileme kararı aldığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için bugün 10 milyon 500 bin seçmen bir kez daha sandık başına gidiyor. Seçimler nedeniyle güvenlik birimleri de alarm durumunda olacak. Ayrıca, siyasi partiler de seçimlerin takibi için sandıklarda yaklaşık 500 bin kişiyi görevlendirdi.

TEK PUSULA TEK ZARF

Seçimde 4 parti ve 17 bağımsız aday yarışacak. Seçimler için tek pusula ve zarf olacak. Oy pusulasının ilk sırasında Saadet partisi, ikinci sırada Vatan Partisi, üçüncü sırada CHP ve dördüncü sırada AK Parti yer alıyor. Seçmenler, Cumhur İttifakının adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakının adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar ve Vatan Partisi adayı Mustafa İlker Yücel ve 17 bağımsız adaydan hangisi tercih ediyorsa, oy vermek istediği parti logosunun altındaki yuvarlak bölüme mühür basacak.

68 BİN YASAKLI VAR

İstanbul’da 10 milyon 570 bin 939 kayıtlı seçmen bulunuyor. Seçimler için bin 868 seçim çevresinde 31 bin 124 sandık kuruldu. Bu sandıkların 454’nün cezaevlerinde ve 9 bin 976 cezaevi seçmenin bu sandıklarda oy kullanacağı belirtildi. İstanbul genelinde ayrıca 156 seyyar sandık da kuruldu. Oy verme işlemleri 08.00-17.00 saatleri arasında yapılacak. YSK’nın açıklamasına göre bugünkü seçimlerde asker, hükümlü, kısıtlı, hayatını kaybeden, vatandaşlıktan çıkan toplam 68 bin 17 kişi için seçmen listesine ‘oy kullanamaz’ şerhi düşüldü. Seçim, yenileme seçimi niteliğinde olduğu için 31 Mart’tan sonra 18 yaşını dolduranlar ve askerden gelenler oy kullanamayacak.

55 BİN POLİS

Seçimlerin güvenliği için İstanbul genelinde polis ve jandarmadan oluşan 55 bin personel görev yapacak. Ayrıca tüm birimler; yeterli sayıda kara, deniz ve hava araçlarıyla seçim günü emniyet ve asayiş hizmeti sunacak. Seçimler için il dışından da 2 bin 64 emniyet mensubu görevlendirildi. İBB, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü, Türk Telekom, Elektrik İdarelerine de, seçim günü ile ilgili tüm tedbirlerin alınması için talimat verildi. Valiliğin Seçim Koordinasyon Bürosu yönetiminde; Seçim Güvenlik Koordinasyon Merkezi, GAMER, İlçe Kaymakamlıkları, güvenlik güçleri, İSKİ, İGDAŞ, Elektrik İdareleri, Kara, Hava, Deniz ve Demiryolu ulaşımı, sağlık ve itfaiye hizmet birimleri de 7/24 saat esasına göre kesintisiz hizmet sunacak.