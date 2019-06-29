İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de silahlı faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Kaldıkları adresleri tespit edilen 11 şahıs, düzenlenen 2 ayrı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri ve sağlık kontrolünün ardından adli makamlara sevk edilen Suriye uyruklu C.İ, İ.E, L.E, U.I, M.I, E.T, M.A, A.H, I.I, E.N. ve V.A tutuklandı.