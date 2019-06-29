İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de silahlı faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Kaldıkları adresleri tespit edilen 11 şahıs, düzenlenen 2 ayrı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri ve sağlık kontrolünün ardından adli makamlara sevk edilen Suriye uyruklu C.İ, İ.E, L.E, U.I, M.I, E.T, M.A, A.H, I.I, E.N. ve V.A tutuklandı.
Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda 11 tutuklama
29.06.2019 - 17:24 | Son Güncelleme: 29.06.2019 - 17:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 zanlı tutuklandı.
Kaynak: DHA
Etiketler : DEAŞ,tutuklama,
633835 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/633835.aspx
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