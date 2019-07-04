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Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'den S-400 açıklaması
04.07.2019 - 12:17 | Son Güncelleme: 04.07.2019 - 12:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir: (S-400'lerin teslimatı) Haftaya geldiği zaman göreceksiniz. Cumhurbaşkanı'nın verdiği tarih vardı. Temmuz'un birinci haftası geçti. İkinci haftasına giriyoruz. Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz"
Etiketler : Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir,S-400'lerin teslimatı,
634836 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/634836.aspx
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